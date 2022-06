Mercato – Asse tra Inter e Monza: diversi i giocatori coinvolti (Di martedì 14 giugno 2022) Il Monza guarda in casa Inter per il Mercato Dopo il riscatto di Di Gregorio, diventato automatico dopo la promozione in Serie A, il Monza guarda ancora in casa Inter per il prossimo Mercato estivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero diversi i nomi cerchiati dalla dirigenza brianzola. “Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe accelerare intanto per altri obiettivi. Soprattutto con quelli legati all’Inter. Oltre ad Andrea Ranocchia, in uscita a costo zero dal club nerazzurro, si parla per Andrea Pinamonti (valutato anche 25 milioni, ma fattibile per 18-20), Stefano Sensi (in prestito oneroso) e Lorenzo Pirola (un altro prestito). Sotto traccia, non va eslcuso nemmeno Roberto Gagliardini”. MILAN, ITALY – OCTOBER 31: ... Leggi su intermagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Ilguarda in casaper ilDopo il riscatto di Di Gregorio, diventato automatico dopo la promozione in Serie A, ilguarda ancora in casaper il prossimoestivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebberoi nomi cerchiati dalla dirigenza brianzola. “Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe accelerare intanto per altri obiettivi. Soprattutto con quelli legati all’. Oltre ad Andrea Ranocchia, in uscita a costo zero dal club nerazzurro, si parla per Andrea Pinamonti (valutato anche 25 milioni, ma fattibile per 18-20), Stefano Sensi (in prestito oneroso) e Lorenzo Pirola (un altro prestito). Sotto traccia, non va eslcuso nemmeno Roberto Gagliardini”. MILAN, ITALY – OCTOBER 31: ...

