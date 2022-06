LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-6, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: si va al tie-break (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Non passa la rete l’accelerazione con il dritto tentata dall’azzurra per uscire dallo scambio,. 4-3 Ottima prima vincente per Giorgi. 3-3 DRITTONE LUNGOLINEA VINCENTE DI Camila! Si gira in parità. 2-3 Altro buon servizio per la ceca. 2-2 Prima vincente per Martincova. 2-1 Dritto spettacolare della n.26 al mondo. 1-1 Recupera subito il mini-break la ceca. 1-0 RISPOSTA MICIDIALE DI Camila CON IL DRITTO! 6-6 Game Giorgi! L’italiana annulla un set point e si prende il tie-break. AD-40 ACE! Palla del tie-break per l’azzurra. 40-40 DRITTO FULMINANTE DI Camila! 30-40 SETO POINT Martincova! ENNESIMO DOPPIO FALLO 30-30 Giorgi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Non passa la rete l’accelerazione con il dritto tentata dall’azzurra per uscire dallo scambio,. 4-3 Ottima prima vincente per. 3-3 DRITTONE LUNGOLINEA VINCENTE DI! Si gira in parità. 2-3 Altro buon servizio per la ceca. 2-2 Prima vincente per. 2-1 Dritto spettacolare della n.26 al mondo. 1-1 Recupera subito il mini-la ceca. 1-0 RISPOSTA MICIDIALE DICON IL DRITTO! 6-6 Game! L’italiana annulla un set point e si prende il tie-. AD-40 ACE! Palla del tie-per l’azzurra. 40-40 DRITTO FULMINANTE DI! 30-40 SETO POINT! ENNESIMO DOPPIO FALLO 30-30...

