L’Antitrust rigetta gli impegni di Tim e Dazn: «non bastano a garantire la concorrenza» (Di martedì 14 giugno 2022) Antitrust ha rigettato gli impegni assunti da Tim e Dazn per rimediare a possibili violazioni della concorrenza contestate dall’Autorità ai due operatori: non bastano a fugare i dubbi sulle presunte pratiche anticoncorrenziali che si nasconderebbero dietro il loro accordo. Sotto la lente, spiega La Stampa, “l’impossibilità di Dazn di «proporre sconti agli utenti», di «scegliere ulteriori modalità di trasmissione» in termini di dispositivi e di fatturazione in bolletta. L’accordo, poi, ostacolerebbe gli altri operatori di banda larga impedendo loro di «applicare sconti» o concedere ai propri clienti «voucher promozionali»”. Le società rischiano anche sanzione che potrebbe arrivare, in teoria, fino al 10% del fatturato considerato rilevante. Da Tim fanno sapere che la società «valuterà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Antitrust hato gliassunti da Tim eper rimediare a possibili violazioni dellacontestate dall’Autorità ai due operatori: nona fugare i dubbi sulle presunte pratiche anticoncorrenziali che si nasconderebbero dietro il loro accordo. Sotto la lente, spiega La Stampa, “l’impossibilità didi «proporre sconti agli utenti», di «scegliere ulteriori modalità di trasmissione» in termini di dispositivi e di fatturazione in bolletta. L’accordo, poi, ostacolerebbe gli altri operatori di banda larga impedendo loro di «applicare sconti» o concedere ai propri clienti «voucher promozionali»”. Le società rischiano anche sanzione che potrebbe arrivare, in teoria, fino al 10% del fatturato considerato rilevante. Da Tim fanno sapere che la società «valuterà ...

