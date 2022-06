La tassa occulta dei Comuni: autovelox per far cassa con le multe (Di martedì 14 giugno 2022) Un’indagine de il Sole 24 Ore sui rendiconti dei Comuni sui proventi delle multe ha messo in evidenza come alcune enti locali abbiano utilizzate le strade durante i periodi estivi come veri e propri bancomat per le casse comunali. Sul sito web del ministero dell’Interno sono comparsi i rendiconti dei proventi delle multe, che i Comuni erano già obbligati a trasmettere. Il decreto Infrastrutture (Dl 121/2021) ne ha infatti imposto la pubblicazione sul web. Il termine è scaduto il 31 maggio e sono stati pochi i Comuni che non hanno inviato i dati. Incassi milionari dalle multe per eccesso di velocità In alcune località nel 2021 non si trovano altri incassi se non quelli da multe per eccesso di velocità: ad esempio a Roseto Capo Spulico (Cosenza) e Melpignano (Lecce). Il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 giugno 2022) Un’indagine de il Sole 24 Ore sui rendiconti deisui proventi delleha messo in evidenza come alcune enti locali abbiano utilizzate le strade durante i periodi estivi come veri e propri bancomat per le casse comunali. Sul sito web del ministero dell’Interno sono comparsi i rendiconti dei proventi delle, che ierano già obbligati a trasmettere. Il decreto Infrastrutture (Dl 121/2021) ne ha infatti imposto la pubblicazione sul web. Il termine è scaduto il 31 maggio e sono stati pochi iche non hanno inviato i dati. Incassi milionari dalleper eccesso di velocità In alcune località nel 2021 non si trovano altri incassi se non quelli daper eccesso di velocità: ad esempio a Roseto Capo Spulico (Cosenza) e Melpignano (Lecce). Il ...

