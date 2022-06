Justin Bieber, arrivano le assurde diagnosi dei No Vax (Di martedì 14 giugno 2022) Justin Bieber sui suoi canali social dichiara di essere rimasto colpito da una paresi facciale. La pop star per questo motivo ha evitato di proseguire il tour estivo.Tuttavia i No Vax sul web si scagliano contro il vaccino antiCovid attribuendo a questo le condizioni cliniche del cantante. Per ora comunque nessuna prova medica a favore della tesi che appare totalmente campata in aria. Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt Durante una live su Instagram il cantante ha spiegato ai follower il motivo della paresi facciale che lo ha costretto a sospendere il tour. La spiegazione risiede in un virus che colpisce i nervi facciali e che nel gergo è definito come sindrome di Ramsay Hunt. Più precisamente si tratterebbe di una manifestazione non comune dell’herpes zoster a carico dei gangli dell’VIII nervo cranico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)sui suoi canali social dichiara di essere rimasto colpito da una paresi facciale. La pop star per questo motivo ha evitato di proseguire il tour estivo.Tuttavia i No Vax sul web si scagliano contro il vaccino antiCovid attribuendo a questo le condizioni cliniche del cantante. Per ora comunque nessuna prova medica a favore della tesi che appare totalmente campata in aria.e la sindrome di Ramsay Hunt Durante una live su Instagram il cantante ha spiegato ai follower il motivo della paresi facciale che lo ha costretto a sospendere il tour. La spiegazione risiede in un virus che colpisce i nervi facciali e che nel gergo è definito come sindrome di Ramsay Hunt. Più precisamente si tratterebbe di una manifestazione non comune dell’herpes zoster a carico dei gangli dell’VIII nervo cranico e ...

