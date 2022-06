Incontri con l’autore e con il vino | Programma giovedì 16 giugno

Leggi su udine20

(Di martedì 14 giugno 2022)cone con il16al PalaPineta Gianni Pasin presenta “Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la litoranea Veneta. Da Chioggia a Trieste”. Secondo appuntamento deglicone con il, promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso edall’enologo Michele Bonelli.16alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, Gianni Pasin presenta “Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la litoranea veneta. Da Chioggia a Trieste” (Ediciclo), in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto. Un viaggio in barca e in ...