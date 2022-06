Incentivi auto, terminati quelli per le termiche. Ancora 390 milioni per elettriche e ibride plug in (Di martedì 14 giugno 2022) Finiti in una ventina di giorni. Si parla dei 170 milioni di euro di Incentivi messi a disposizione dallo Stato per l’acquisto di auto termiche a basso impatto ambientale e ibride, quelle con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km. Mentre i fondi destinati alle auto elettriche e ibride plug-in ammontano Ancora a 390 milioni: sono 187 milioni per le vetture a batteria (fascia emissioni 0-20 g/km di CO2) rispetto ai 220 milioni stanziati; e 202 milioni su 225 milioni iniziali per le ibride ricaricabili (fascia emissioni 21-60 g/CO2). Queste ultime categorie di veicoli non sembrano trovare il favore del mercato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Finiti in una ventina di giorni. Si parla dei 170di euro dimessi a disposizione dallo Stato per l’acquisto dia basso impatto ambientale e, quelle con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km. Mentre i fondi destinati alle-in ammontanoa 390: sono 187per le vetture a batteria (fascia emissioni 0-20 g/km di CO2) rispetto ai 220stanziati; e 202su 225iniziali per lericaricabili (fascia emissioni 21-60 g/CO2). Queste ultime categorie di veicoli non sembrano trovare il favore del mercato, ...

