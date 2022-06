Imu | la scadenza slitta

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Imu per l’anno 2021,al 31 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione. Lo prevede una bozza del dl Semplificazioni. Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L'articolo proviene da Italia Sera.

