IFAB, c’è la decisione: 5 sostituzioni adesso sono una regola definitiva (Di martedì 14 giugno 2022) La norma che consente le cinque sostituzioni per match nei tornei calcistici di alto rilievo, entra ufficialmente nel regolamento Leggi su mediagol (Di martedì 14 giugno 2022) La norma che consente le cinqueper match nei tornei calcistici di alto rilievo, entra ufficialmente nelmento

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: IFAB, c’è la decisione: 5 sostituzioni adesso sono una regola definitiva - Mediagol : IFAB, c’è la decisione: 5 sostituzioni adesso sono una regola definitiva - napolista : L’Ifab contro gli allenatori: «Tengono in campo i giocatori con commozione cerebrale, non c’è protocollo che tenga»… - FabioRosati81 : @notEricC @CalcioFinanza @AIA_it Che c'entra l' aia? Eventualmente è l' ifab ( organismo mondiale che decide le reg… - sportface2016 : #Calcio | #IFAB: c'è la conferma delle cinque sostituzioni anche per la stagione 2022/2023 -