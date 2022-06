Delega fiscale, corsa verso il via libera (Di martedì 14 giugno 2022) Riforma fiscale sprint. Dopo mesi di rallentamenti e di incontri tra governo e maggioranza il testo della Delega fiscale sembra procedere senza intoppi verso la meta del 20 giugno. Questa mattina sono iniziate le votazioni, in commissione Finanze alla Camera, sugli emendamenti presentati dalle forze politiche alla Delega fiscale, relativi all’articolo 1. I lavori riprenderanno alle 21 fino a mezzanotte, con l’analisi delle aggiunte fatte all’articolo 2. Il calendario poi prevede nuove sedute per tutta la settimana, dato che l’obiettivo è quello di portare il testo definitivo in Aula alla Camera il 20 giugno, senza ulteriori ritardi. Gli emendamenti votati Entrando nel dettaglio degli emendamenti approvati, allegati all’articolo 1 della Delega ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) Riformasprint. Dopo mesi di rallentamenti e di incontri tra governo e maggioranza il testo dellasembra procedere senza intoppila meta del 20 giugno. Questa mattina sono iniziate le votazioni, in commissione Finanze alla Camera, sugli emendamenti presentati dalle forze politiche alla, relativi all’articolo 1. I lavori riprenderanno alle 21 fino a mezzanotte, con l’analisi delle aggiunte fatte all’articolo 2. Il calendario poi prevede nuove sedute per tutta la settimana, dato che l’obiettivo è quello di portare il testo definitivo in Aula alla Camera il 20 giugno, senza ulteriori ritardi. Gli emendamenti votati Entrando nel dettaglio degli emendamenti approvati, allegati all’articolo 1 della...

