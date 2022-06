Chelsea | Koundé a rischio

Pubblicità

Danielbluesman : @skyistillblue Ho letto qualcosa che diceva che comunque è un intervento da 'niente' e che dovrebbe tornare ad alle… - CiccioTria : Accordo di Jules Koundé, ancora prioritario per il Chelsea. Tuchel lo vuole. Le trattative sono a buon punto da par… - _thegod_father : è saltato kounde al chelsea - _wesleyxsmile : dai Kova vai da Kounde e convincilo a venire al Chelsea - enzogoku69 : @sacredxyz Inglese? Chi? Il chelsea dava 20mln! Ai prezzi che cerca il Napoli prende kounde 7 anni più giovane. Per… -

GianlucaDiMarzio.com

Al centrale difensivo slovacco è interessato anche il, che ha nel mirino l'olandese pure Matthijs DE LIGT e, dopo gli addìi di CHRISTENSEN (Barcellona) e RUEDIGER (Real Madrid). Un ...Calciomercato Juventus, ilinsiste per de Ligt: la mossa dei bianconeriLa Juventus però non è delle stesse intenzioni e punta a blindare con un nuovo contratto l'ex capitano dell'Ajax come ... Chelsea, avanti per Koundé: Zouma e conguaglio al Siviglia