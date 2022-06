Barcellona: un club si fa avanti per Mingueza (Di martedì 14 giugno 2022) In scadenza nel 2023 con il Barcellona, il difensore classe 1999 Óscar Mingueza è un obiettivo dell'Hoffenheim. Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) In scadenza nel 2023 con il, il difensore classe 1999 Óscarè un obiettivo dell'Hoffenheim.

Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona: un club si fa avanti per Mingueza: In scadenza nel 2023 con il Barcellona, il difensore classe 1999 Ósc… - NMercato24 : Continua la trattativa tra Barcellona e Manchester United per De Jong: ancora molta distanza tra i club.… - sportli26181512 : Il presidente del Barcellona sulla Superlega: 'Ci sono club che alterano la competizione, negoziamo con la UEFA': J… - sportli26181512 : '#Barcellona, #Xavi scarica Piqué: vuole #Koundé dal Siviglia': Secondo Mundo Deportivo l'allenatore blaugrana avre… - ZonaBianconeri : RT @Juventus_Fc_ITA: ??Andare nel #Barcellona è la priorità di Di Maria, il club per ora non può fare una mossa ma ha deciso di aspettare. I… -