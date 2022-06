Bando INPS per i centri estivi:ecco come fare domanda????????? (Di martedì 14 giugno 2022) Quest’estate l’INPS ha pubblicato un nuovo Bando per i minori tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un bonus elargito sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione a centri estivi diurni in Italia riservati ai suddetti minori. Il Bando è per i dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario entro le 12 del 20 giugno 2022, presentando ISEE ordinario o ISEE minorenni aggiornato al 2022. La procedura è stata aperta alle 12 del 31 maggio. Non sono previsti limiti di reddito, ma ovviamente si darà priorità alle fasce più basse. I minori partecipanti al Bando ... Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) Quest’estate l’ha pubblicato un nuovoper i minori tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un bonus elargito sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione adiurni in Italia riservati ai suddetti minori. Ilè per i dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Ladeve essere trasmessa dal beneficiario entro le 12 del 20 giugno 2022, presentando ISEE ordinario o ISEE minorenni aggiornato al 2022. La procedura è stata aperta alle 12 del 31 maggio. Non sono previsti limiti di reddito, ma ovviamente si darà priorità alle fasce più basse. I minori partecipanti al...

Pubblicità

SkyTG24 : #Bonus centri estivi 2022, il nuovo bando dell'Inps: requisiti e come fare domanda - ProDocente : Centri estivi diurni, bando INPS per figli di dipendenti pubblici: domande entro il 20 giugno - infoitinterno : Centri estivi diurni, bando INPS per figli di dipendenti pubblici: domande entro il 20 giugno - TecnicaScuola : Centri estivi diurni, bando INPS per figli di dipendenti pubblici: domande entro il 20 giugno --… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Nuovo Bonus per i figli, pubblicato il bando per richiederlo - il Fatto Vesu… -