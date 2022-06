ATP Queen’s, Berrettini parte alla grande: Evans ko in 2 set (Di martedì 14 giugno 2022) Campione in carica uscente e reduce dalla vittoria nel 250 di Stoccarda, Matteo Berrettini parte nel migliore dei modi al torneo del Queen’s. Il numero 1 d’Italia sconfigge il padrone di casa Daniel Evans in due set, conquistando così l’approdo al 2° turno. Matteo in continua crescita Dopo aver vinto la passata edizione imponendosi in finale su Norrie, riparte nuovamente con un britannico l’avventura di Berrettini nel club della Regina. Il tennista romano conduce bene le operazioni in servizio nel primo set ma di fronte si ritrova un Evans in buona condizione e pronto a ribattere colpo su colpo. Tuttavia però il numero 31 del Ranking ATP accusa un passaggio a vuoto fatale nell’ottavo game, perdendo la battuta con un doppio fallo e ... Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) Campione in carica uscente e reduce dvittoria nel 250 di Stoccarda, Matteonel migliore dei modi al torneo del. Il numero 1 d’Italia sconfigge il padrone di casa Danielin due set, conquistando così l’approdo al 2° turno. Matteo in continua crescita Dopo aver vinto la passata edizione imponendosi in finale su Norrie, rinuovamente con un britannico l’avventura dinel club della Regina. Il tennista romano conduce bene le operazioni in servizio nel primo set ma di fronte si ritrova unin buona condizione e pronto a ribattere colpo su colpo. Tuttavia però il numero 31 del Ranking ATP accusa un passaggio a vuoto fatale nell’ottavo game, perdendo la battuta con un doppio fallo e ...

