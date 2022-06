Atp Queen’s 2022: Berrettini non sbaglia un colpo, battuto Evans all’esordio (Di martedì 14 giugno 2022) Matteo Berrettini debutta con una vittoria nell’Atp 500 del Queen’s 2022 e accede al secondo turno. Buona la prima per il campione in carica, che supera in due set il beniamino di casa Dan Evans e allunga a cinque la sua striscia di successi consecutivi, aperta a Stoccarda con il titolo. 6-3 6-3 il punteggio del match, durato 1h36?, in cui Matteo ha faticato a tratti ma è stato bravissimo ad uscire indenne da tutte le situazioni delicate. Merito sicuramente del suo servizio e dei 21 aces complessivi, ma anche del cuore e della freddezza nei momenti chiave, come certificano le 6 palle break annullate (su 6 concesse). Al secondo turno, Berrettini sfiderà il vincente del match Sonego-Kudla. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Buona partenza per ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Matteodebutta con una vittoria nell’Atp 500 dele accede al secondo turno. Buona la prima per il campione in carica, che supera in due set il beniamino di casa Dane allunga a cinque la sua striscia di successi consecutivi, aperta a Stoccarda con il titolo. 6-3 6-3 il punteggio del match, durato 1h36?, in cui Matteo ha faticato a tratti ma è stato bravissimo ad uscire indenne da tutte le situazioni delicate. Merito sicuramente del suo servizio e dei 21 aces complessivi, ma anche del cuore e della freddezza nei momenti chiave, come certificano le 6 palle break annullate (su 6 concesse). Al secondo turno,sfiderà il vincente del match Sonego-Kudla. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Buona partenza per ...

