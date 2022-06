Pubblicità

Rioda__ : @PolliceAzzurro @C____Jimmy ci sono state varie volte in cui ha rischiato invece, a dicembre dopo quei risultati al… - BTwoEl : @Pasqual01350178 Si si, perdemmo a Fermo dopo il Monza e dalla successiva(mi sembra Atalanta o Ternana) in poi giocò Coppola - ZonaBianconeri : RT @Juventus_Fc_ITA: ?? L'#Inter segue da vicino la situazione di Merih #Demiral, che la #Juventus vuole vendere quest'estate, dopo che l'#A… - Juventus_Fc_ITA : ?? L'#Inter segue da vicino la situazione di Merih #Demiral, che la #Juventus vuole vendere quest'estate, dopo che l… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #14giugno 1910 nasceva #CarloCeresoli. Portiere, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1938 dopo aver saltato quel… -

L'Eco di Bergamo

... e illusorio quello a Bergamo contro l'). Ma ne segnò soltanto uno nelle ultime undici giornate, peraltrolo scudetto perso in albergo. Sarri si accanì a metterlo in campo, contro ogni ...le nubi delle scorse settimane della vicenda Vigorito, la società giallorossa ha ripreso i ... Riscatto di Elia: 'E' un riscatto alto, l'ci punta e stiamo facendo valutazioni per riaverlo,... Atalanta, il «dopo Gosens» può essere Tavares In attacco sì, in difesa deve crescere. Ma con Gasp... Dati e video Calciomercato Atalanta, Luis Muriel dopo una stagione in chiaro scuro potrebbe chiedere la cessione. La Dea pensa a due alternative.Demiral torna alla Juve, questa l'indiscrezione di calciomercato lanciata in queste ore da Sky Sport. Futuro da decifrare per il difensore ...