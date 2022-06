Wall Street chiude in profondo rosso, Dow Jones - 2,79% (Di lunedì 13 giugno 2022) Chiusura in forte calo per Wall Street: il Dow Jones lascia sul terreno il 2,79% a 30.516 punti, l'S&P500 il 3,79% a 3.753 punti, il Nasdaq il 4,68% a 10.809 punti. A pesare i timori che una politica ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Chiusura in forte calo per: il Dowlascia sul terreno il 2,79% a 30.516 punti, l'S&P500 il 3,79% a 3.753 punti, il Nasdaq il 4,68% a 10.809 punti. A pesare i timori che una politica ...

