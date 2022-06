VIDEO: Seth Rollins si fa beffe di due giovani fan di Cody Rhodes (Di lunedì 13 giugno 2022) La faida tra Seth Rollins e Cody Rhodes è stata al centro degli ultimi mesi di programmazione della WWE, da WrestleMania 38 in poi. I due si sono affrontanti per 3 volte dando vita ad altrettanti match di primo livello. Non solo; anche sotto il profilo dello storytelling il loro feud è stato minuziosamente curato. Il loro Hell In A Cell Match passerà alla storia in quanto Cody è riuscito a lottare nonostante avesse riportato la lacerazione del muscolo pettorale. Ora si è operato e dovrà stare fermo per parecchi mesi. Il “Messiah Of The Drip” non ha dimostrato pietà e ha infierito su Cody nell’ultimo episodio di Raw. Seth sbeffeggi i giovani fan Nonostante non abbia mai sconfitto Cody nei tre match ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 giugno 2022) La faida traè stata al centro degli ultimi mesi di programmazione della WWE, da WrestleMania 38 in poi. I due si sono affrontanti per 3 volte dando vita ad altrettanti match di primo livello. Non solo; anche sotto il profilo dello storytelling il loro feud è stato minuziosamente curato. Il loro Hell In A Cell Match passerà alla storia in quantoè riuscito a lottare nonostante avesse riportato la lacerazione del muscolo pettorale. Ora si è operato e dovrà stare fermo per parecchi mesi. Il “Messiah Of The Drip” non ha dimostrato pietà e ha infierito sunell’ultimo episodio di Raw.ggi ifan Nonostante non abbia mai sconfittonei tre match ...

