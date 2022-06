Scuola, via le mascherine all'esame di maturità: "Non saranno obbligatorie" (Di lunedì 13 giugno 2022) Salute e Istruzione decidono che per l'esame le protezioni saranno solo raccomandate. Vale anche per gli esami di terza media Leggi su repubblica (Di lunedì 13 giugno 2022) Salute e Istruzione decidono che per l'le protezionisolo raccomandate. Vale anche per gli esami di terza media

Pubblicità

ItaloCarmignani : 'Elezioni, c'è alternativa a Draghi?; scuola, niente mascherine, le nuove regole: 14 giugno di Italo Carmignani' di… - marin_cdm : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… - alessandro1846 : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… - Klau662 : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… - halesia2004 : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… -