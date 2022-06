Non è solo la guerra a causare l’inflazione, ma anche la speculazione degli ultimi anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Che la pandemia e la guerra in Ucraina abbiano causato grandi turbolenze economiche globali non è in discussione. Dire, però, che siano le sole cause dell’inflazione nel mondo e dell’incipiente recessione economica non sarebbe vero. Non si può nascondere sotto il tappeto della pandemia e della guerra tutta l’immondizia speculativa finanziaria che ci trasciniamo da decenni. Sarebbe un imperdonabile errore di analisi. anche i recenti avvisi di crisi fatti da alcuni esponenti della finanza non devono trarre in inganno. Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, si aspetta «un uragano economico» provocato dalla riduzione del bilancio della Fed e dalla guerra in Ucraina. Lor signori sono preoccupati della bolla finanziaria che hanno creato più che delle sorti dell’economia. È come il grido di un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 giugno 2022) Che la pandemia e lain Ucraina abbiano causato grandi turbolenze economiche globali non è in discussione. Dire, però, che siano le sole cause delnel mondo e dell’incipiente recessione economica non sarebbe vero. Non si può nascondere sotto il tappeto della pandemia e dellatutta l’immondizia speculativa finanziaria che ci trasciniamo da decenni. Sarebbe un imperdonabile errore di analisi.i recenti avvisi di crisi fatti da alcuni esponenti della finanza non devono trarre in inganno. Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, si aspetta «un uragano economico» provocato dalla riduzione del bilancio della Fed e dallain Ucraina. Lor signori sono preoccupati della bolla finanziaria che hanno creato più che delle sorti dell’economia. È come il grido di un ...

