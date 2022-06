Modena | uccide moglie e figlia in casa e fugge | fermato

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Una donna e la, entrambe straniere, sono state uccise nella loro abitazione alla Cavazzona di Castelfranco, in provincia di. Un uomo italiano, marito e padre delle vittime, è statodai carabinieri. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente. L'articolo proviene da Italia Sera.