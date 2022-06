Medico di base e pediatra: in Lombardia si scelgono anche in farmacia (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire dal 5 luglio sarà possibile scegliere o revocare il Medico di famiglia direttamente nelle farmacie lombarde. Lo prevede la nuova delibera approvata dalla Giunta regionale Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire dal 5 luglio sarà possibile scegliere o revocare ildi famiglia direttamente nelle farmacie lombarde. Lo prevede la nuova delibera approvata dalla Giunta regionale

Pubblicità

Affaritaliani : In Lombardia la scelta delmedico di base in farmacia - Manuela9679 : @Lizitika1 Ciao, in realtà sto facendo la coda dal mio medico di base.. ?? - luciano55321084 : Il medico di base e i finti vaccini: a processo i furbetti del green pass Velletri: a processo con rito immediato… - Italpress : Sanità, dal 5 luglio si può scegliere medico base in farmacia - tommaso_vecchi : che odio il medico di base. chiamo perché sto male e mi da appuntamento a settimana prossima. ma c’è la fai porcoddue -