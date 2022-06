Madre e figlia sono state uccise nel Modenese (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Due donne, Madre di circa 50 anni e la figlia approssimativamente di 20, sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un'abitazione di Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno cercando il marito. Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Due donne,di circa 50 anni e laapprossimativamente di 20,a colpi di arma da fuoco in un'abitazione di Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Sul posto cii carabinieri che stanno cercando il marito.

Pubblicità

CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Due donne, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da f… - _dEbH_ : Madre e figlia ??? - RosaAvella5 : @Nicolin37289673 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Tuo padre come mai ha lasciato tua madre? Troppe corna gli mettev… - messveneto : Due donne trovate morte in casa nel Modenese per colpi di arma da fuoco: Non è escluso che siano madre e figlia. La… - oscarvalle1984 : RT @rtl1025: ?? Due donne, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da f… -