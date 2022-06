Leclerc e Sainz restano a piedi, flop mondiale - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 13 giugno 2022) di Leo Turrini Salvate il soldato Leclerc. Che è a pezzi. Processo alla Ferrari? Sicuro, è inevitabile, per quanto vagamente ingeneroso nei confronti di una squadra che poco più di un mese fa sembrava ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) di Leo Turrini Salvate il soldato. Che è a pezzi. Processo alla Ferrari? Sicuro, è inevitabile, per quanto vagamente ingeneroso nei confronti di una squadra che poco più di un mese fa sembrava ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ANCORA CHARLEEEEEEEES! ???? Leclerc si prende la Pole Position del GP dell'Azerbaijan, 4° posto posto invece per S… - fanpage : Disastro #Ferrari in #AzerbaidjanGP A #BakuGP Fuori Leclerc e Sainz. Non accadeva da 13 anni - sportface2016 : +++#F1 #AzerbaijanGP: disastro #Ferrari, si ritirano sia #Leclerc che #Sainz+++ - mangiapane_vito : @RealPiccinini Speriamo di non trovarci il prossimo anno con #Sainz #Schumacher perché mi sa che #Leclerc inizia ad… - melomelo1961 : Sainz che Dio lo benedica!!!e lo ha già fatto facendolo approdare in F1...credetemi il pilota più inutile della F1.… -