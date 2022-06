Le spiagge più belle d'Europa: 3 sono in Sardegna. Ecco quali sono e dove (Di lunedì 13 giugno 2022) European Best Destination ha stilato la classifica delle 22 spiagge più belle d'Europa e al 4 posto c'è la Sardegna con Cala Goloritzè. Ma sono ben 7 le location italiane presenti di cui 3 in Sardegna. Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) European Best Destination ha stilato la classifica delle 22piùd'e al 4 posto c'è lacon Cala Goloritzè. Maben 7 le location italiane presenti di cui 3 in

Scuole olbiesi protagoniste di 'Noi, il bosco e il mare' ... punta a promuovere tra i più piccoli tematiche di salvaguardia ambientale, sostenibilità, ... visitando sentieri e spiagge dell'Isola. A seguire è stata organizzata una piccola lezione sui ...