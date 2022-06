F1, Guenther Steiner: “Dobbiamo ancora scoprire il problema che abbiamo avuto sulla vettura di Magnussen” (Di lunedì 13 giugno 2022) Guenther Steiner esprime la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Il nostro connazionale parla alla stampa dopo un fine settimana deludente, caratterizzato da una serie di problemi tecnici che sono iniziati sin dalla prima sessione di libere. Il team principal di Haas ha rilasciato alla stampa attraverso i microfoni della propria squadra: “Non è quello che volevamo come risultato, eravamo in una buona posizione quando abbiamo avuto alcuni problemi con il motore che ci hanno limitato”. L’altoatesino ha continuato la propria considerazione dicendo: “Dobbiamo ancora scoprire di cosa si tratta. Come dico sempre, la nostra macchina è abbastanza buona per entrare in zona punti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Il nostro connazionale parla alla stampa dopo un fine settimana deludente, caratterizzato da una serie di problemi tecnici che sono iniziati sin dalla prima sessione di libere. Il team principal di Haas ha rilasciato alla stampa attraverso i microfoni della propria squadra: “Non è quello che volevamo come risultato, eravamo in una buona posizione quandoalcuni problemi con il motore che ci hanno limitato”. L’altoatesino ha continuato la propria considerazione dicendo: “di cosa si tratta. Come dico sempre, la nostra macchina è abbastanza buona per entrare in zona punti, ...

