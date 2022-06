Elezioni amministrative 2022: Puglia, risultati in 50 Comuni AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Si eleggono i sindaci (Di lunedì 13 giugno 2022) notizia in aggiornamento Legenda: dati del ministero dell’Interno, in neretto i risultati definitivi Città metropolitana di Bari Alberobello – Francesco De Carlo (civ) 47,19 Bitonto – Francesco Paolo Ricci (cs) 51,69 Cassano delle Murge – Davide Del Re (civ) 67,3 Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino (ballottaggio) Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro (ballottaggio) Gravina in Puglia – Fedele Lagreca (cs) 53,19 Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago (ballottaggio) Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri (ballottaggio) Sammichele di Bari – Lorenzo Netti (civ) 78,81 Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco (ballottaggio) Terlizzi – Michelangelo De Chirico (Cs) 73,87 Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna (ballottaggio) Canosa di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) notizia in aggiornamento Legenda: dati del ministero dell’Interno, in neretto idefinitivi Città metropolitana di Bari Alberobello – Francesco De Carlo (civ) 47,19 Bitonto – Francesco Paolo Ricci (cs) 51,69 Cassano delle Murge – Davide Del Re (civ) 67,3 Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino (ballottaggio) Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro (ballottaggio) Gravina in– Fedele Lagreca (cs) 53,19 Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago (ballottaggio) Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri (ballottaggio) Sammichele di Bari – Lorenzo Netti (civ) 78,81 Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco (ballottaggio) Terlizzi – Michelangelo De Chirico (Cs) 73,87 Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna (ballottaggio) Canosa di ...

