È stata riaperta la stazione di Vigna Clara a Roma. Ci sono voluti 30 anni

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Riapre dopo oltre 30di stop laferroviaria di, tratto strategico per il quadrante nord die il completamento dell'anello ferroviario cittadino. Realizzata per i Mondiali di Italia 1990, lafunzionò poco più di una settimana per poi essere chiusa al termine della competizione calcistica, quindi venne sequestrata nel 1993 per presunte irregolarità nei lavori. Nel 2014stati avviati i cantieri di Rfi per la ristrutturazione, ma l'iter burocratico di un ricorso presentato dei residenti, per le possibili vibrazioni causate ai palazzi dai convogli, ha allungato ulteriormente i tempi. Lunedì 13 giugno è partito il collegamento ferroviario trae Valle Aurelia. La riattivazione ...

