Borsa: Hong Kong apre a - 3,09%, pesano timori stretta Fed (Di lunedì 13 giugno 2022) La Borsa di Hong Kong crolla in avvio di seduta, sui timori per l'inflazione Usa salita all'8,6% (i massimi degli ultimi 40 anni) e per la conseguente nuova stretta sui tassi attesa da parte della Fed ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladicrolla in avvio di seduta, suiper l'inflazione Usa salita all'8,6% (i massimi degli ultimi 40 anni) e per la conseguente nuovasui tassi attesa da parte della Fed ...

