Arriva l' anticiclone africano | non solo caldo intenso ma anche qualche temporale

Pubblicità

biemmic : @VarcoSchemi @Giulio_Firenze Colonnello ?? Me lo ricordo da bambino quando annunciava l'arrivo dell'anticiclone del… - Trmtv : Puglia, torna il caldo in regione: nel weekend arriva Scipione, l’anticiclone africano - infoitinterno : Meteo: nel weekend arriva l'anticiclone africano, ma ancora residue note instabili. Clima più caldo - inecaras : RT @3BMeteo: ??? E' confermato il ritorno dell'#anticiclone e del #caldo nel #weekend, ecco tutti i dettagli ? #meteo - 3BMeteo : ??? E' confermato il ritorno dell'#anticiclone e del #caldo nel #weekend, ecco tutti i dettagli ? #meteo -

In arrivo sull'Italia un'intensa ondata di caldo africano le temperature saliranno un po ovunque anche se non mancherà e qualche isolato temporale nella prima parte della della settimana quanto meno ..."Nei prossimi giorni l'africano raggiungerà progressivamente l'Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso e afoso". A dirlo è Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com. Che poi aggiunge: "non ...In arrivo sull’Italia un'intensa ondata di caldo africano le temperature saliranno un po ovunque anche se non mancherà e qualche isolato ...La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un avvio caldo, ma anche da locali temporali poi, col passare dei giorni, salirà sempre più in cattedra Scipione, l'anticiclone africano che ...