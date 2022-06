Zelensky | ' Tenere fuori l' Ucraina dall' Ue va contro gli interessi dell' Europa'

Pubblicità

SkyTG24 : Guerra #Ucraina, Zelensky: “Tenere Kiev fuori dall’Ue va contro la stessa Europa” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Guerra #Ucraina, Zelensky: “Tenere Kiev fuori dall’Ue va contro la stessa Europa” - globalistIT : - infoitinterno : Guerra Ucraina, Zelensky: “Tenere Kiev fuori dall’Ue va contro la stessa Europa” - hksDDR : Ucraina Russia. Zelensky: “Tenere Kiev fuori dall’Ue va contro la stessa... -

"Sono certo " ha detto" che presto riceveremo una risposta sullo status di candidato per ...Cos'altro deve accadere in Europa " ha aggiunto " per chiarire agli scettici che il fatto di...l' Ucraina fuori dall'Ue va contro la stessa Europa": così i l presidente ucraino Volodymyr, che nel suo ultimo video - messaggio critica chi "ancora è scettico" su questo. Ieri "è ...E allora perché l’Europa ha degli scettici». Dynamic 1 Ieri «a Kiev si sono tenuti colloqui molto fruttuosi con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – racconta Zelensky -.Draghi, Macron e Scholz sono pronti ad andare insieme a Kiev per incontrare Zelensky prima del vertice del G7 in programma dal 26 giugno, secondo ...