Verona, gli exit poll: Damiano Tommasi in vantaggio (Di domenica 12 giugno 2022) È l'ex calciatore della Roma Damiano Tommasi il candidato sindaco premiato dall'exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: Tommasi, sostenuto dalle forze del centro sinistra, raggiunge una forchetta del 37-41%, seguito da Federico Sboarina (centro-destra) con il 27-31%. Per il ballottaggio è sfida all'ultimo voto: Flavio Tosi è tra il 27 e il 31%, Alberto Zelger fra lo 0 e il 2%. A Verona il centrosinistra non governa dal 2007. SportFace.

