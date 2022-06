Ultime Notizie – Nordcorea | Kim Jong-un | “Pieno sostegno a Putin”

(Di domenica 12 giugno 2022) Il leader della Corea del Nord, Kim-un, ha espresso il proprio “” al presidente della Russia, Vladimir, in occasione della celebrazione della festa nazionale della Russia, che commemora l’anniversario della dichiarazione di sovranità russa proclamata nel 1990. “Il popolo russo ha ottenuto grandi successi nel raggiungere la giusta causa di difendere la dignità e la sicurezza del proprio Paese, nonché il diritto allo sviluppo, affrontando ogni tipo di sfida e difficoltà sotto la guida del presidente”, ha affermato. il leaderno, secondo quanto riporta l’agenzia statalena Kcna. Kim ha valutato positivamente il rapporto tra Corea del Nord e Russia, poiché “hanno una lunga storia e tradizione di amicizia”, ??oltre che di “buon vicinato”. Per ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 22.104 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Nela: “Mertens l’uomo giusto per stare subito tra le prime 4, può dare tanto” - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Liguria passa da zona cioccolato a zona verde. -

FERMO - Quattrocento sacche di sangue donate in meno. A tanto ammonta il gap registrato dal Centro trasfusionale di Fermo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Paradossalmente, ci sono state ...FANO - Un disperato messaggio allo zio ha salvato la vita di un 36enne fanese, che aveva deciso di farla finita tagliandosi le vene con un grosso coltello da cucina. Attivati dalla conseguente ... Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev, incendio in impianto chimico Azot dopo raid russo MACERATA - Amministrazione e uffici al lavoro per riportare la fiera di San Giuliano nel centro di Macerata. La festa del patrono sarà l’apice di una serie di iniziative ...Election Day, a Palermo scoppia il caos seggi. Nel capoluogo siciliano i presidenti di seggio hanno dato forfait lasciando nel caos le elezioni ...