stefano_zz : RT @fisritalia: ???? Trissino centra l’obiettivo Scudetto ??, vincendo tre gare consecutive contro il Lodi, che nulla ha potuto contro la for… - Gazzetta_it : #Hockeypista #Trissino centra la doppietta: dopo l’Eurolega arriva lo scudetto - lassueur : RT @fisritalia: ???? Trissino centra l’obiettivo Scudetto ??, vincendo tre gare consecutive contro il Lodi, che nulla ha potuto contro la for… - som_dhoquei : RT @fisritalia: ???? Trissino centra l’obiettivo Scudetto ??, vincendo tre gare consecutive contro il Lodi, che nulla ha potuto contro la for… - fisritalia : ???? Trissino centra l’obiettivo Scudetto ??, vincendo tre gare consecutive contro il Lodi, che nulla ha potuto contr… -

Ma è al nono minuto chefirma la sua terza vittoria: dall'1 a 0 al 4 a 0 in 87 secondi con le reti di Gavioli Malagoli e Pinto. Prima dell'intervallo Roger Bars firma il 5 - 0 in contropiede ...Ma è al nono minuto chefirma la sua terza vittoria: dall'1 a 0 al 4 a 0 in 87 secondi con le reti di Gavioli Malagoli e Pinto. Prima dell'intervallo Roger Bars firma il 5 - 0 in contropiede ... Trissino centra la doppietta: dopo l’Eurolega arriva lo scudetto Il secondo fine settimana dedicato alle finali giovanili a Seregno (under 13) e Follonica (under 17) ha visto un’eccezionale doppietta della Pumas Viareggio, allenata da Mirko Bertolucci, Cristiano Bo ...D’Anna e Greco mandano i lodigiani all’intervallo sul 2-1 ribaltando il gol iniziale di Cocco ma nella ripresa Faccin e gli altri ex Malagoli e Gavioli firmano il 2-5 di gara-1 al “PalaCastellotti” L’ ...