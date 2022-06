Traffico Roma del 12-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione pochi spostamenti sul raccordo e sulla tangenziale che rimangono scorrevoliscarso anche in città prudenza Tuttavia in via Appia per un incidente nei pressi di via Allumiere rimangono rallentamenti per precedenti incidenti in via dei Panfili ad Ostia in via Biancamano zona San Giovanni perinvece rallentamenti in via di Marmorata verso il piazzale Ostiense questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo chiuse diverse strade nell’aria è già deviato e 9 linee bus dalle 14 poi altre chiusure interesseranno la zona con deviazione di altre otto linee poi dalle 21 chiusa la stazione metro di Circo Massimo dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto una buona giornata un servizio a cura della c e ...