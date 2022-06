Tra poco i bancomat non esisteranno più e addio al contante | ecco cosa fare

(Di domenica 12 giugno 2022) Che fine faranno i contanti e i? I Governi di tutto il mondo (UE compresa) vorrebbero direper sempre alla cartamoneta. E hanno già posto tetti più o meno stringenti per i prelievi e i pagamenti in banconote. I soldi, per tutti, hanno più senso quando si concretizzano in contanti. I pagamenti con carta di credito o debito sono però più vantaggiosi e sicuri per l’economia, i consumatori e per l’ambiente…ne sarà deie dei contanti? Le politiche economiche vogliono eliminare la cartamoneta (Pixabay) – www.curiosauro.ite contanti: il mondo farà a meno della cartamoneta Ilè solo all’apparenza un medium di pagamento più pratico, immediato e sicuro. La circolazione di moneta cartacea è in realtà dannosa a livello ...

Pubblicità

Mov5Stelle : .@GiuseppeConteIT 'È notizia di poco fa: un secondo arresto a Palermo, a distanza di due giorni, tra i candidati de… - RaiUno : Tra poco #Lineablu ?? con @donabianchi1 andrà a #Ventotene nell’arcipelago delle Isole Pontine per la settimana cele… - RaiTre : Tra poco una nuova puntata di #Sapiens. Con Mario Tozzi esploreremo il nostro capitale naturale, tra le bellezze d… - bgherardi02 : @Roberta03271210 Tra poco parto per la montagna - ulrichham : RT @robymessi65: E tra poco inizia il mio week end ???????????? -

iLMeteo.it

Non è da escludere, peraltro, che più che mezzo per le vacanzei monti dolomitici il furgone fosse il rifugio di fortuna della vittima, visto anche il luogo, paesaggisticamenteappetibile, ...Proprioi talenti più giovani ce n'è uno che potrebbe far gola anche in Premier L'annata del Milan è stata a dirstrepitosa con la truppa di Pioli capace di riportare in rossonero uno ... Meteo: temperature, tra poco nuova ondata di caldo intenso con Scipione, picchi di 40°C; quando e dove Abbiamo provato Deathverse Let It Die, il folle Battle Royale gratis in arrivo solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.Giornata di voto per scegliere il successore di Mimma Spinelli come sindaco del comune. A decidere tutto saranno gli ’indecisi’ ...