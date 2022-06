Preghiera della sera 12 Giugno 2022: “Vieni in mio aiuto” (Di domenica 12 giugno 2022) “Vieni in mio aiuto”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 giugno 2022) “in mio”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

