Palermo, attacco hacker al sito del Comune (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Migliaia di documenti, con tanto di nomi e cognomi, sottratti dal sito del Comune di Palermo, sono stati pubblicati sul dark web dagli hacker che nei giorni scorsi avevano minacciato l’amministrazione comunale in cambio di un pagamento di un riscatto che il Comune non ha accettato. Ad agire sarebbe stata la Vice Society, la società di hacker responsabile dell’attacco al sistema dell’amministrazione che aveva colpito nei giorni scorsi il Comune. “E’ stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”, ha annunciato il gruppo nella giornata di ieri, annunciando la pubblicazione di altre informazioni. La Procura di Palermo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Migliaia di documenti, con tanto di nomi e cognomi, sottratti daldeldi, sono stati pubblicati sul dark web dagliche nei giorni scorsi avevano minacciato l’amministrazione comunale in cambio di un pagamento di un riscatto che ilnon ha accettato. Ad agire sarebbe stata la Vice Society, la società diresponsabile dell’al sistema dell’amministrazione che aveva colpito nei giorni scorsi il. “E’ stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”, ha annunciato il gruppo nella giornata di ieri, annunciando la pubblicazione di altre informazioni. La Procura di, ...

Pubblicità

borghi_claudio : Ricordo che a Palermo, oltre allo spettacolo di stamattina, da giorni il sito del comune è offline per provvidenzia… - AlbertoBagnai : Invece di Wiki leggi il giornale: - ladyonorato : Ingroia e Donato all'attacco di Conte, 'No a lezioni di antimafia, bocciò nomina Di Matteo al Dap' - BlogSicilia - eowyn962010 : RT @GiancaGuarin: Presidenti di seggio al mare o al Barbera, attacco hacker e i 5S da Palermo propongono il voto elettronico. In Spagna se… - pescarese73 : RT @GiancaGuarin: Presidenti di seggio al mare o al Barbera, attacco hacker e i 5S da Palermo propongono il voto elettronico. In Spagna se… -