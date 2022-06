Le Mans - 24 Ore che non bastano mai

Leggi su quattroruote

(Di domenica 12 giugno 2022) Scende tardi la sera su Le. Ed è lì che inizi a capire l'epicità di questa 24 Ore. Perché dopo un centinaio di giri non sei nemmeno a un terzo della gara. E arrivare in fondo è cosa per pochi. Servono concentrazione, pazienza e l'immancabile manico che, in fin dei conti, è uno dei pochi biglietti d'accesso all'Olimpo dell'endurance. Concentrazione perché basta una piccola distrazione per mandare tutto all'aria. Pazienza, invece, perché non devi farti prendere dalla foga del momento e azzardare un sorpasso che potrebbe essere l'ultimo: i contatti (involontari) qui sono cosa comune. E uscire di pista per poi non rientrarci più è questione di un attimo in un'infinita 24 Ore. Che oltre il migliaio di addetti ai lavori - tra piloti, meccanici e tecnici di pista - conta anche 250 mila altri eroi: quelli dell'instancabile pubblico che non teme né le tenebre né il freddo ...