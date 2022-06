Juventus, colloquio Bonucci-Allegri: entrambi vogliono tornare a vincere (Di domenica 12 giugno 2022) Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus c’è stato un colloquio tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. I due hanno parlato per oltre un’ora, stringendo un patto: tornare a vincere. Appianate le divergenze avute in passato, i due sono tornati sulla stessa lunghezza d’onda con l’obiettivo di riportare i bianconeri in alto. I due hanno anche scherzato, a testimonianza di come l’ascia di guerra sia stata ormai seppellita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, in casac’è stato untra Massimilianoe Leonardo. I due hanno parlato per oltre un’ora, stringendo un patto:. Appianate le divergenze avute in passato, i due sono tornati sulla stessa lunghezza d’onda con l’obiettivo di riportare i bianconeri in alto. I due hanno anche scherzato, a testimonianza di come l’ascia di guerra sia stata ormai seppellita. SportFace.

