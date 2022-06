Guerra in Ucraina, i combattimenti tra gli edifici e le carcasse di auto a Severodonetsk (Di domenica 12 giugno 2022) Un video diffuso dall’account delle forze filorusse cecene mostra i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina, nella zona industriale della città, con scontri a fuoco tra gli edifici e le carcasse di auto. I soldati ripresi nel video hanno la fascia gialla al braccio, segno distintivo delle forze militari ucraine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Un video diffuso dall’account delle forze filorusse cecene mostra i, in, nella zona industriale della città, con scontri a fuoco tra glie ledi. I soldati ripresi nel video hanno la fascia gialla al braccio, segno distintivo delle forze militari ucraine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

