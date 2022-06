Concerto Ultimo Firenze: seconda serata, 80mila fan in due giorni. La scaletta (Di domenica 12 giugno 2022) Ultimo allo stadio Franchi Un altro dei concerti della ripartenza dopo il covid: Firenze si conferma capitale della musica con le due date di Ultimo. Il tour dell'artista tocca il capoluogo toscano. ... Leggi su lanazione (Di domenica 12 giugno 2022)allo stadio Franchi Un altro dei concerti della ripartenza dopo il covid:si conferma capitale della musica con le due date di. Il tour dell'artista tocca il capoluogo toscano. ...

Pubblicità

teatrolafenice : L’ultimo movimento del Concerto per violino che sta interpretando Giovanni Andrea Zanon, diretto da Marco Angius. D… - _ella_hope_ : RT @ammiraresogni: HO REGALATO AD ALEX DUE BIGLIETTI PER IL CONCERTO DI ULTIMO #alexwyse - evitaparanoiaa : RT @ammiraresogni: HO REGALATO AD ALEX DUE BIGLIETTI PER IL CONCERTO DI ULTIMO #alexwyse - heehoonbin : @Pantoufle23 AMO HAHAHAHQ nulla ho il concerto di ultimo e grazie al babbo di una mia amica ci siamo ritrovate nell'area vip - najoua20325717 : RT @ammiraresogni: HO REGALATO AD ALEX DUE BIGLIETTI PER IL CONCERTO DI ULTIMO #alexwyse -