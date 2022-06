Calcio: Real Madrid, ufficiale l'addio di Marcelo (Di domenica 12 giugno 2022) Madrid, 12 giu. - (Adnkronos) - E' ufficiale l'addio di Marcelo al Real Madrid dopo 15 anni. Il 34enne terzino brasiliano interverrà in conferenza stampa domani insieme al presidente Florentino Perez. Lo rende noto il club campione d'Europa. "Il Real Madrid CF comunica che domani, lunedì 13 giugno, alle 13:00, si svolgerà al Real Madrid un atto istituzionale di omaggio e addio al nostro capitano Marcelo, alla presenza del presidente Florentino Pérez. Dopo questo evento, Marcelo sarà in sala stampa a disposizione dei media". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022), 12 giu. - (Adnkronos) - E'l'dialdopo 15 anni. Il 34enne terzino brasiliano interverrà in conferenza stampa domani insieme al presidente Florentino Perez. Lo rende noto il club campione d'Europa. "IlCF comunica che domani, lunedì 13 giugno, alle 13:00, si svolgerà alun atto istituzionale di omaggio eal nostro capitano, alla presenza del presidente Florentino Pérez. Dopo questo evento,sarà in sala stampa a disposizione dei media".

