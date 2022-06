Cagliari, l’Inter prova a chiudere per Bellanova: lunedì l’incontro tra i club (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù e l’Inter sono pronti a chiudere l’affare Bellanova. lunedì in programma un incontro tra i club La distanza tra Cagliari e Inter per l’affare Raoul Bellanova si sta accorciando. Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio, lunedì è previsto un incontro tra i due club per definire e chiudere la trattativa per l’approdo del terzino in nerazzurro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù esono pronti al’affarein programma un incontro tra iLa distanza trae Inter per l’affare Raoulsi sta accorciando. Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio,è previsto un incontro tra i dueper definire ela trattativa per l’approdo del terzino in nerazzurro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Glongari : ?? #Inter svolta ad un passo per #Bellanova riscattato da parte del #Cagliari. Come anticipato a fine maggio l’ester… - FBiasin : Primi commenti sulla possibilità #Bellanova per l’#Inter: - “È retrocesso!” (Come Tonali). - “Poco intrigante” (Co… - LuigiBevilacq17 : RT @InterHubOff: ?????? Lunedì l’Inter vedrà il Cagliari per provare a definire l’arrivo di Bellanova. [@DiMarzio] - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?????? Lunedì l’Inter vedrà il Cagliari per provare a definire l’arrivo di Bellanova. [@DiMarzio] - universo_calcio : L’#Inter ???? lunedì avrà un incontro con il #Cagliari ???? per #Bellanova ???? e sempre lo stesso giorno sentirà telefo… -