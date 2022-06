Ascolti TV | Sabato 11 Giugno 2022. In 5,9 mln per la Inghilterra-Italia (37.4%), Una Folle Passione 8.9%. Weekly 18.7-19.3-17.9% (Di domenica 12 giugno 2022) La Nazionale Italiana Nella serata di ieri, Sabato 11 Giugno 2022, su Rai1 l’incontro di Nations League Inghilterra-Italia ha conquistato 5.897.000 spettatori pari al 37.4% di share (pre e post nel complesso: 3.594.000 – 24.7%). Su Canale 5 Una Folle Passione ha raccolto davanti al video 1.246.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Nell’Ombra del Killer ha catturato l’attenzione di 890.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 E.T. L’Extraterrestre ha intrattenuto 809.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 756.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Innamorato Pazzo è stato visto da 717.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 The Queen ha interessato ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 giugno 2022) La Nazionalena Nella serata di ieri,11, su Rai1 l’incontro di Nations Leagueha conquistato 5.897.000 spettatori pari al 37.4% di share (pre e post nel complesso: 3.594.000 – 24.7%). Su Canale 5 Unaha raccolto davanti al video 1.246.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Nell’Ombra del Killer ha catturato l’attenzione di 890.000 spettatori (5.9%). Su1 E.T. L’Extraterrestre ha intrattenuto 809.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 756.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Innamorato Pazzo è stato visto da 717.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 The Queen ha interessato ...

