Acqua troppo fredda, 13 nuotatori in gara colti da ipotermia al largo di Vietri, li soccorre Guardia Costiera (Di domenica 12 giugno 2022) La Guardia Costiera di Salerno è intervenuta ieri pomeriggio per soccorrere 13 atleti impegnati in una gara di nuoto di fondo nelle acque antistanti Vietri sul Mare e Cetara, in difficoltà poiché colti da lieve ipotermia. La richiesta di assistenza, giunta poco prima delle 18.30, è stata raccolta dalla sala operativa che ha assunto la direzione delle operazioni, inviando due motovedette della Guardia Costiera sul campo di gara e allertando due autoambulanze presso il Molo Manfredi di Salerno, dove sono state prestate le prime cure mediche del caso. Le operazioni di trasbordo sono state effettuate anche con l’ausilio di un gommone della protezione civile “Santa Maria delle Grazie” presente in zona. I 13 atleti sono ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Ladi Salerno è intervenuta ieri pomeriggio perre 13 atleti impegnati in unadi nuoto di fondo nelle acque antistantisul Mare e Cetara, in difficoltà poichéda lieve. La richiesta di assistenza, giunta poco prima delle 18.30, è stata raccolta dalla sala operativa che ha assunto la direzione delle operazioni, inviando due motovedette dellasul campo die allertando due autoambulanze presso il Molo Manfredi di Salerno, dove sono state prestate le prime cure mediche del caso. Le operazioni di trasbordo sono state effettuate anche con l’ausilio di un gommone della protezione civile “Santa Maria delle Grazie” presente in zona. I 13 atleti sono ...

