12 giugno 1999, il mondo a un passo dalla guerra mondiale (Di domenica 12 giugno 2022) Un 12 giugno come oggi, ma del lontano 1999, il mondo assistiva inerte e incredulo, col fiato sospeso, all’evolversi di un confronto militare suscettibile di far detonare la Terza guerra mondiale. Quel giorno, la cui memoria sembra essere stata cancellata dagli annali di storia, gli eserciti della Federazione russa e dell’Alleanza Atlantica si scontravano lungo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 12 giugno 2022) Un 12come oggi, ma del lontano, ilassistiva inerte e incredulo, col fiato sospeso, all’evolversi di un confronto militare suscettibile di far detonare la Terza. Quel giorno, la cui memoria sembra essere stata cancellata dagli annali di storia, gli eserciti della Federazione russa e dell’Alleanza Atlantica si scontravano lungo InsideOver.

Pubblicità

teatrosancarlo : Certo in musica è un'altra cosa, ma nell'attesa di emozionarvi dal vivo con noi al #TeatroSanCarlo dal 15 al 26… - wbfe : RT @Robertonuzzoam: 9 giugno 2022 <<La Corte suprema di Belgrado ha deciso di portare a processo la Nato per le bombe “umanitarie” all’ura… - DFonta28 : @RiccardoLuppino @juventusfc Cosa????? La Juve ha pagato il fatto di aver fatto l’Intertoto nel 1999 e quindi parti… - SamBresciano : RT @Robertonuzzoam: 9 giugno 2022 <<La Corte suprema di Belgrado ha deciso di portare a processo la Nato per le bombe “umanitarie” all’ura… - ilsensodesueto : RT @Aquilone1989: Giugno 1999 mi preparavo all'esame di 5° elementare. Dovevo ripetere a memoria la poesia di Giacomo Leopardi, il sabato d… -