12 giugno 1942: 80 anni fa Anne Frank iniziava il suo diario

Venerdì 12 giugno 1942. È il giorno in cui la piccola Anne Frank inizia a scrivere il suo diario, dopo averlo ricevuto come regalo per il suo tredicesimo compleanno, dal padre Otto. ''Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Poi un mazzo di rose, una piantina, due rami di peonie: ecco i figli di Flora che stavano sulla mia tavola quella mattina; altri ancora ne giunsero durante il giorno. Ora devo smettere di scrivere. diario mio, ti trovo tanto bello!" È piccolo, e la sua copertina di tela è a scacchi bianchi e rossi. Anne se ne innamora all'istante. Tra queste pagine inizierà a scrivere a cuore aperto di tutto ciò che ha dentro. Inconsapevole della portata che le sue parole avranno per la storia. "Spero che ti potrò ...

