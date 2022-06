Vittoria annegata a 5 anni, verifiche nel lido di Torre Annunziata: «Bagnini in pausa pranzo» (Di sabato 11 giugno 2022) Sorriso splendido, occhi vispi, capelli lunghi. E le mille attenzioni per la sorellina nata da pochi mesi. Vittoria aveva appena 5 anni, era solare e gioiosa, e ? come quasi tutti i bimbi della... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 giugno 2022) Sorriso splendido, occhi vispi, capelli lunghi. E le mille attenzioni per la sorellina nata da pochi mesi.aveva appena 5, era solare e gioiosa, e ? come quasi tutti i bimbi della...

