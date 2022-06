Udinese: una pretendente in meno per Molina? (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo quanto riferisce Marca, l'Atletico Madrid si starebbe defilando nella corsa all'esterno dell'Udinse Nahuel Molina. Il club... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo quanto riferisce Marca, l'Atletico Madrid si starebbe defilando nella corsa all'esterno dell'Udinse Nahuel. Il club...

Pubblicità

FrancoGordon97 : @GiGiglio99 Gli do Rovella, ma l’Udinese mi sembra una di quelle squadre che vuole ?? - melos_94 : @MrZompapereta @zielulife2 @DiMarzio @SpursOfficial @Udinese_1896 Comunque aggiungo che tra gli ex centrali frances… - FrodoBaggins360 : @alessiovastola6 @lucianoMoggi_ Questo gesto lo avrei capito in una finale di Champions, no per un gol all'Udinese - napolipiucom : Dalla Spagna: Atletico vuole Fabian, offerta ufficiale. Il Napoli chiede una contropartita #miralempjanic… - GioC2392 : Ma questi non sono reali, una squadra di vertice deve avere quantomeno riserve che possano supportare i titolari. F… -